Генпрокурор Юрий Луценко поссорился с фракцией "Самопомощь" в Верховной Раде.

Это произошло во время вопросов к генпрокурору по поводу расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк обвинил Луценко в том, что тот словесно оскорбил их депутата Егора Соболева (Генпрокурор в Верховной Раде сидит рядом с фракцией "Самопомощь").

Также Березюк заявил, что Луценко не выполняет свои конституционные обязательства, а именно уклоняется от "организации досудебного следствия".

"Бездарность, безграмотность, руководства Генеральной прокуратуры приводит к тому, что люди, которые защищают украинскую Конституцию сегодня, или подвергнуты опасности, или умирают. Немедленно в отставку, чтобы профессиональные люди, которые по крайней мере Конституцию знают, руководили теми органами, которые являются самыми высокими процессуальными органами в стране", - сказал Березюк.

Луценко реагируя на это, вспомнил о деле убийства юристки Ирины Ноздровськой.

"Когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровськои и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвинен в убийстве пошло в суд, ни один из этих мерзавцев не пришел даже в суд. Никого это не волнует", - сказал он.

"И сегодня похоронами Гандзюк занимается "Народный фронт", а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший глава антикоррупционного комитета (т.е. Егор Соболев - Украинская правда) до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ нет уже год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале", - добавил Луценко.

После этого часть депутатов в Раде начали скандировать генпрокурору "позор".

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке, однако Парламентская коалиция не поддержала отставку.