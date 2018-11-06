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Луценко в Раде наехал на Соболева: "Недоросль, у которого диарея мозга"

Вторник, 6 ноября 2018, 13:20

Генпрокурор Юрий Луценко поссорился с фракцией "Самопомич" в Верховной Раде.

Это произошло во время вопросов к генпрокурору по поводу расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк обвинил Луценко в том, что тот словесно оскорбил их депутата Егора Соболева (генпрокурор в Верховной Раде сидит рядом с фракцией "Самопомич").

Также Березюк заявил, что Луценко не выполняет свои конституционные обязательства, а именно уклоняется от "организации досудебного следствия".

"Бездарность, безграмотность, руководства Генеральной прокуратуры приводит к тому, что люди, которые защищают украинскую Конституцию сегодня, или подвергнуты опасности, или умирают. Немедленно в отставку, чтобы профессиональные люди, которые по крайней мере Конституцию знают, руководили теми органами, которые являются самыми высокими процессуальными органами в стране", - сказал Березюк.

Луценко реагируя на это, вспомнил о деле убийства юристки Ирины Ноздровской.

"Когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвиняемый в убийстве пошел в суд, ни один из этих мерзавцев не пришел даже в суд. Никого это не волнует", - сказал он.

"И сегодня похоронами Гандзюк занимается "Народный фронт", а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший глава антикоррупционного комитета (т.е. Егор Соболев - Украинская правда) до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ нет уже год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале", - добавил Луценко.

После этого часть депутатов в Раде начали скандировать генпрокурору "позор".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке, однако Парламентская коалиция не поддержала отставку.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоСамопомич
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