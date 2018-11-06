СБУ пришла с обыском к матери Бережной

В квартиру Елены Бережной, матери погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, пришли с обыском сотрудники СБУ.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

В нем не указывается лицо, у которого проходят обыски, однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянска подтвердила "Украинской правде", что речь идет о Бережной.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена - ред.) Сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

"Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора", - заявляют в СБУ.

Указывается, что по указаниям и при этом финансировании кураторов "общественный деятель" систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

Как известно, в июне Елену Бережную, мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, облили зеленкой.

Ранее сообщалось, что Елена Бережная участвовала в акции "Бессмертный полк" в Киеве.

Ее дочь, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия.

В августе 2017 она погибла в ДТП.