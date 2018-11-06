"Выборы" боевиков противоречат Минским соглашениям - ОБСЕ

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Вторник, 6 ноября 2018, 18:28

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик считает, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса не соответствуют Минским соглашениями.

Об этом он сказал журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Я лично считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал он.

По его словам, политподгруппа на заседании во вторник "среди прочего обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами".

Сайдик отметил, что в связи с этим во время пленарного заседания ТКГ был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

В то же время представитель Украины в гуминатирний подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что в Минске "РФ официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточных режимов".

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе не безграничен, поэтому для нее очень важно, кто будет "управлять" оккупированными регионами.

Темы: Донбасс ООС боевые действия
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