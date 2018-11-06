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Третья область в Украине запретили российский культурный продукт

Вторник, 6 ноября 2018, 17:56

Депутаты Тернопольского областного совета во вторник приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в сообщении.

Также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявили 2019 Годом ОУН в области.

18 сентября Львовский облсовет также ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

25 октября Житомирский облсовет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Украинская правда
Темы: РосcияпропагандаТернополь
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