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Сотни националистов в камуфляже пришли под Кабмин требовать новое министерство

Среда, 7 ноября 2018, 09:16
Сотни националистов в камуфляже пришли под Кабмин требовать новое министерство

Представители националистических групп с флагами своих организаций пришли под Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды с места событий.

Среди митингующих представители Нацдружин и Единого союза патриотов Украины.

 
Фото: УП
 
Фото: УП
 
Фото: УП
 
Фото: УП

На Facebook странице "Ниционального корпуса" сообщается, что активисты требуют создать министерство ветеранов.

Как известно, в среду под Верховной Радой митингуют "евробляхари". Полиция сообщила об усилении охраны.

27 февраля парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.

Украинская правда

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Темы: националистыКабинет министров
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