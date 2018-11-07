Сотни националистов в камуфляже пришли под Кабмин требовать новое министерство

Представители националистических групп с флагами своих организаций пришли под Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды с места событий.

Среди митингующих представители Нацдружин и Единого союза патриотов Украины.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

На Facebook странице "Ниционального корпуса" сообщается, что активисты требуют создать министерство ветеранов.

Как известно, в среду под Верховной Радой митингуют "евробляхари". Полиция сообщила об усилении охраны.

27 февраля парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.