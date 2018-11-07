Наиболее строптивых министров Гройсман "укрощает" в бункере

Важнейшие, стратегические вопросы, где сконцентрирован интерес многих групп влияния принимаются не на заседаниях правительства, а в Администрации президента на собрании так называемой "стратегической девятки".

Об этом говорится в материале "Украинской правды" "#КабминГройсмана - 2. Театр одного премьера".

"Эти решения обычные министры узнают фактически перед заседанием правительства. Тебе просто говорят, что есть такое решение, и ты за него должен проголосовать. Если есть вопросы, давай – иди "наверх". И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать? Просто сидишь и поднимаешь руку", - признался УП один из министров из квоты БПП.

Если кто-то из министров "не понимает", почему он должен проголосовать за такое решение, то с ним могут провести отдельный разговор как премьер, так и президент.

Особенно строптивых могут "пригласить" в подвал правительства.

"Туда имеют доступ только первые лица. Всего несколько человек из руководства страны. Это реально такой как бункер в подвальном помещении в Доме правительства. Его используют, чтобы переговорить конфиденциально. А могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот – наше решение. Оно может тебе нравиться, но ты его примешь", - рассказал на условиях анонимности один из членов правительства.

Почему заседания правительства перестали быть местом для дискуссий и реального принятия решений, как премьер Гройсман научился делать из Кабмина шоу, и чем ему в этом помогли телевизионные камеры – читайте в продолжении цикла статей "Украинской правды" о том, как живет #Кабмин Гройсмана.