Порошенко подписал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Президент Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Церковь передали для совершения богослужений и обрядов.

18 октября Верховная Рада 237 голосами поддержала этот законопроект.

11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Создание единой поместной церкви в Украине должно состояться после объединения украинских православных церквей.

В Национальном заповеднике "София Киевская" заявили, что с представителями Церкви Вселенский патриархата будет заключен договор о пользовании Андреевской церковью в соответствии с действующим украинским законодательством и после реставрации она будет открыта.

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