Порошенко: За "выборы" в ОРДЛО на Россию надо наложить новые санкции

Из-за проведения так называемых "выборов" в ОРДЛО на Россию необходимо наложить новые санкции.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в дипломатической академии в среду.

"Ожидаю, что так называемые фейковые "выборы", которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введения новых санкций и покажут, что терпение запада также не безгранично", - сказал Порошенко.

"Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении. И сегодняшние новости из США являются абсолютно позитивными для всего евроатлантического", - добавил президент.

Как известно, в ОБСЕ считают, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса не соответствуют Минским соглашениями.

В то же время представитель Украины в гуминатирний подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что в Минске "РФ сегодня официально заявила, что признают результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточного режима".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе не безгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "управлять" оккупированными регионами.

Президент США Дональд Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей Конгресса США.