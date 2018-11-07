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Порошенко указал РПЦ на двери

Среда, 7 ноября 2018, 11:48
Порошенко указал РПЦ на двери

Президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.

Об этом он заявил 7 ноября на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

По словам Порошенко, после проведения Собора и избрания предстоятеля автокефальной Украинской православной церкви, украинская церковь получит настоящую независимость.

"Украина и я четко разделяем принцип не вмешательства государства в церковную деятельность, особенно иностранного государства", - сказал он.

Порошенко процитировал президента России Владимира Путина и заявил, что, по словам Путина, РФ держится на двух столпах - русской православной церкви и ядерном оружии.

Президент Украины назвал ненормальным тот факт, что в Кремле собирали совет безопасности России во главе с Путиным, чтобы обсудить, как защитить РПЦ в Украине.

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - резюмировал Порошенко.

Также Порошенко сравнил появление в Украине независимой церкви с провозглашением 27 лет назад Независимости страны.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, дата проведения собора зависит от Вселенского патриарха.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В то же время в УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоцерковьтомосРосcия
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