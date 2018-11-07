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Луценко напомнили, как правильно уходить в отставку

Среда, 7 ноября 2018, 11:59

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин напомнил генпрокурору Юрию Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если Луценко на самом деле сложил полномочия (а не в очередной раз соврал), то президент должен рассмотреть его заявление, и только после этого Рада может за это голосовать (см. Ст.42 и ст. 58 ЗУ "О прокуратуре" и ст. 212 Постановления ВРУ "О регламенте ВРУ")", - написал он.

"Поэтому вчерашнее сигнальное голосование Совета - фикция и ничего не значит. Если Луценко не соврал с составлением поноважень (ИМХО соврал), то первое решение по Порошенко", - добавил Шабунин.

Он также привел подробную процедуру сложения полномочий генпрокурором.

1) Пишется заявление Генерального и направляется президенту - п.1 ч.1 ст.42 ЗУ О прокуратуре.

2) Президент готовит, обращается с представлением в ВРУ - ч.2 ст.212 Регламента ВРУ.

3) ВРУ в течение 10 дней рассматривает представление президента об увольнении Генерального и предоставляет/ не предоставляет согласие - п.25 ч.1 ст.85 Конституции, ч.3 ст.212 Регламента ВРУ.

4) КДКП дает заключение выполнения профессиональных обязанностей Генеральным (когда? - "в случае увольнения" значит можно после освобождения) - ч.4 ст.42 ЗУ О прокуратуре.

5) В случае согласия ВРУ об увольнении генерального - ими принимается поставнова, которую готовит профильный комитет и направляется Президенту - ч.8 ст.212 Регламента ВРУ.

6) Президент подписывает указ об увольнении генерального - п.11 ч.1 ст.106 Конституции.

7) Луценко теряет должность генерального, но остается прокурором - ч.3 ст.42 ЗУ О прокуратуре.

Как известно, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.

Вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку.

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

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Украинская правда
Темы: ЛуценкоЦПКГенпрокуратура
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