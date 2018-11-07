В Киеве демонтируют мемориал Героям Небесной сотни

7 ноября коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни в центре столицы.

Об этом сообщает ВВСnews Украины.

По предварительным планам, совсем убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут. Их только перенесут ближе к часовне.

фото ввс

Демонтировать мемориал запланировали в конце октября для проведения следственного эксперимента. Он должен установить, откуда силовики расстреливали демонстрантов 20-го февраля 2014 году на улице Институтской.

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.

Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, что был в феврале 2014 года.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно будет не менее 16 дней.

Напомним, 5 июля руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение 2-3 месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в ​​Киеве.

Он пояснил, что это нужно для завершения следственных экспериментов.

В то же время заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила вышеуказанное постановление прокурора Департамента специальных расследований ГПУ.

По словам зама Луценко, это снимает запрет со строительства музея "Революции Достоинства" на улице Институтской в ​​Киеве.

Генпрокуратура неоднократно высказывала Горбатюку претензии о затягивании расследования дел Майдана.

Позже Горбатюк заявил, что 17 июля следователи ГПУ начинают проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана", который продлится в течение месяца.

Он обратил внимание, что будет временно перенесен памятник и крест героям Небесной Сотни в связи с необходимостью проведения следственных действий на том месте.

22 октября Горбатюк заявил, что следователи Генпрокуратуры до сих пор не смогли провести следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Он также добавлял, что семьи Героев Небесной Сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.