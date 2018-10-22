ГПУ: Семьи Героев Небесной Сотни согласны на перенос мемориала

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Понедельник, 22 октября 2018, 21:45

Семьи Героев Небесной Сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

Об этом в эфире "Громадського" сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи провели ряд необходимых экспертиз, но не могут этого сделать на "пятачке", где расположен временный мемориал. Горбатюк отметил, что именно на этом месте было больше всего убитых и раненых во время Евромайдана.

"С пониманием того, что эта ситуация может вызвать резонанс, может вызвать возмущение, мы получили согласие от семей Небесной Сотни (на перенос мемориала - ред)", - рассказал Горбатюк.

Ранее Горбатюк заявил, что следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни может сорваться.

В КГГА на это ответили, что не могли перенести мемориал, так как он не находится на балансе города.

Напомним, 17 июля Генеральная прокуратура начала следственный эксперимент в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана". Эксперимент планировали завершить в течение месяца.

Темы: Генпрокуратура Майдан жертвы
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