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В РПЦ заявили, что российского архиепископа не пустили в Украину

Среда, 7 ноября 2018, 19:57
В РПЦ заявили, что российского архиепископа не пустили в Украину

Ректору московской духовной академии архиепископу Амвросию (Виталию Ермакову) отказали во въезде на территорию Украины.

Об этом рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает "Интерфакс".

"Архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него. Ждем подробностей", - отметил Легойда.

В свою очередь заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сообщил, что Амвросия не пропустили на границе "без объяснения причин".

"В настоящее время владыка Амвросий собирается вылететь обратно в Москву", - добавил он.

В РПЦ выразили сожаления в связи с отказом украинской власти разрешить въезд архиепископу Амвросию.

"Украинская власть закрыла ему (Амвросию - ред) доступ в страну, вероятно, посчитав его шпионом", - заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По мнению священника, действия Украины являются "гипертрофированной шпиономанией".

Напомним, президент Петр Порошенко 7 ноября заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.

Темы: церковьграница
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