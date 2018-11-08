В Варшаве запретили ежегодный марш националистов

184 просмотра
Четверг, 8 ноября 2018, 04:30

Власти Варшавы запретили проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши.

Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции столичный мэр Ханна Гронкевич-Вальц, пишет DW.

Решение принято в связи с тем, что "Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", отметила она.

Кроме того, по словам градоначальницы, озабоченность вызывает способность полиции обеспечить безопасность мероприятия.

Сотрудники правоохранительных органов массово берут больничные, требуя повышения заработных плат, их ежегодной индексации и улучшения пенсионного обеспечения. В этой связи кадрового состава для поддержания правопорядка не хватает.

В прошлом году в ходе марша в День независимости, отмечаемый 11 ноября, марш националистов был организован Национально-радикальным лагерем, Национальным движением и Всепольской молодежью - радикальными группами, которые прослеживают свои корни до антисемитских групп, действовавших до Второй мировой войны.

Всего в шествии тогда приняли участие почти 60 тыс. человек.

Напомним, два года назад в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

Темы: Польша радикалы
powered by lun.ua
По теме
Верховный суд Польши запретил выдачу РФ украинца, который строил укрепления на Донбассе 7 ноября 2018, 20:11
В Польше задержали работодателя за использование украинцев для принудительных работ 6 ноября 2018, 15:22
Польша может запретить въезд иностранцам без прививок от кори 5 ноября 2018, 17:36
Все новости
Главные новости
Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
США призвали жителей оккупированного Донбасса бойкотировать "выборы" боевиков
Главные новости дня — за 60 секунд
Украина выразила протест России из-за продолжения ареста политзаключенного Гриба
Все новости
здоровье

Почему возникает простатит и рак простаты: тревожные симптомы и как вылечиться

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів