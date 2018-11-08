В Варшаве запретили ежегодный марш националистов

Власти Варшавы запретили проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши.

Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции столичный мэр Ханна Гронкевич-Вальц, пишет DW.

Решение принято в связи с тем, что "Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", отметила она.

Кроме того, по словам градоначальницы, озабоченность вызывает способность полиции обеспечить безопасность мероприятия.

Сотрудники правоохранительных органов массово берут больничные, требуя повышения заработных плат, их ежегодной индексации и улучшения пенсионного обеспечения. В этой связи кадрового состава для поддержания правопорядка не хватает.

В прошлом году в ходе марша в День независимости, отмечаемый 11 ноября, марш националистов был организован Национально-радикальным лагерем, Национальным движением и Всепольской молодежью - радикальными группами, которые прослеживают свои корни до антисемитских групп, действовавших до Второй мировой войны.

Всего в шествии тогда приняли участие почти 60 тыс. человек.

Напомним, два года назад в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.