В РФ заявили о задержании 14 членов неизвестной "украинской радикальной организации"

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки "МКУ", о существовании которой в Украине ничего не известно.

Источник: росСМИ "ТАСС" со ссылкой на ФСБ России

Детали: Указывается, что речь идет вроде бы об участниках организации "МКУ". В то же время, о существовании такой организации вообще нет информации. Это уже не первый раз, когда российские силовики говорят о задержании членов этой "группировки". В марте этого года в российских СМИ по сообщению ФСБ уже сообщали о задержании причастных к этой "организации" лиц и называли их фамилии.

Традиционно, в ФСБ говорят, что смогли "прекратить деятельность координированной с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников массовых убийств".

У задержанных якобы нашли большое количество пропагандистских материалов экстремистских характера, холодное оружие, средства связи, инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия. Участники группировки якобы вели переписку с "идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций".

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет.