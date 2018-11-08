В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко покинуть Украину

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям Русской православной церкви нужно покинуть страну, вызывают недоумение.

Об этом он сказал в четверг, передает ТАСС.

По его словам, РПЦ не понятно, кого именно Порошенко призывает покинуть Украину, поскольку предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, духовенство церкви и миряне являются украинскими гражданами.

"Украинский президент их имеет в виду, миллионы украинских граждан?", - цитирует его агентство.

Также сообщается, что источник в РПЦ подобные призывы украинского президента назвал "дискриминацией по религиозному признаку", которая якобы может привести к массовой эмиграции из страны.

По словам источника в РПЦ, если все прихожане УПЦ МП покинут страну, то "Украина прекратит свое существование, поскольку там просто не останется людей".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, дата проведения собора зависит от Вселенского патриарха.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

В то же время в УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.