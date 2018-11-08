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Украине предлагают официально отказаться от Крыма ради Донбасса - Марчук

Четверг, 8 ноября 2018, 12:22
Украине предлагают официально отказаться от Крыма ради Донбасса - Марчук

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что ему поступали предложения "снять вопрос Крыма"  для завершения войны в Донбассе.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

По его словам, одним из вариантов для решения конфликта в Донбассе предлагают официальный отказ Украины от оккупированного Крыма.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", - рассказал Марчук.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что при этом переговорщики не дают гарантий, что и после этого окончательно вопрос Донбасса будет решен.

"Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", - добавил он.

При этом Марчук не уточнил, от кого именно поступают подобные предложения.

Он отметил, что пока не видит компромисса, который бы восприняло украинское общество, и добавил, что пока речь не идет о компромиссе, как таковом, поскольку речь идет о соглашении с Путиным и согласии Украины на все условия, которые он выдвигает.

Ранее сообщалось, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске близки к безвыходной ситуации, а Россия стремится заморозить конфликт.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Украина остро потребовала в РФ и представителей Кремля с ОРДЛО немедленно отменить подготовку так называемых выборов на оккупированном Донбассе.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияУкраинаКрымДонбассРосcия
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