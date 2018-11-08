Сотрудница сети магазинов в ОРДО сдала владельца и избежала суда

Суд освободил от уголовной ответственности сотрудницу сети супермаркетов "Обжора", которую подозревали в финансировании терроризма из-за работы магазинов в оккупированной Донетчине.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева от 1 ноября.

Освободить Муртазину Елену Каримивну просила прокуратура Киева. Суд ходатайство удовлетворил.

Сейчас в реестре отсутствует полное решение с мотивацией и фабулой дела, однако указано, что основанием для освобождения женщины стала ч. 4 ст. 258-5 Уголовного кодекса.

В этой статье говорится, что освободить можно подозреваемого, который до привлечения к ответственности добровольно сообщил о своей деятельности или способствовал прекращению преступления.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила "Украинской правде", что Елена Муртазина фигурировала в деле относительно сети супермаркетов "Обжора".

По версии правоохранителей, магазины работают в оккупированной Донецкой области и платят боевикам "налоги".

Как объяснила пресс-секретарь прокуратуры, освобожденная Муртазина была лишь наемным работником.

"Кроме того, что она добровольно обратилась (с сообщением о преступлении – УП), она способствовала следствию в установлении организатора и владельца сети. Обвинительный акт в отношении этого лица (владельца – УП) направлено в суд", – подчеркнули в прокуратуре.

Имя владельца сети в прокуратуре не сообщают.

Однако по данным судебного реестра, осенью суд начал рассматривать дело другой фигурантки дела Бурун Евгении Павловны. В СМИ ее раньше называли экс-гендиректором сети супермаркетов.

В 2015 году донецкие журналисты сообщали, что в депутаты Киевского облсовета баллотируется Вячеслав Соболев, якобы владелец сети магазинов "Обжора", которые до сих пор работают в оккупированном Донецке.

Позже он заявил, что готов сняться с выборов, но только после доказывания фактов, в которых его обвиняют.

При этом Соболев отметил, что был основателем сети "Обжора" до 2007 года, а с дочкой российского сенатора и магната Шпигеля развелся два года назад, "потому выбрал Украину".

В БПП "Солидарность" после этого сказали, что их кандидат Соболев будет снят с выборов.

В конца 2016 года Служба безопасности сообщила, что задержала одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация "ДНР".