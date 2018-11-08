Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотрудница сети магазинов в ОРДО сдала владельца и избежала суда

Четверг, 8 ноября 2018, 16:05

Суд освободил от уголовной ответственности сотрудницу сети супермаркетов "Обжора", которую подозревали в финансировании терроризма из-за работы магазинов в оккупированной Донетчине.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева от 1 ноября.

Освободить Муртазину Елену Каримивну просила прокуратура Киева. Суд ходатайство удовлетворил.

Сейчас в реестре отсутствует полное решение с мотивацией и фабулой дела, однако указано, что основанием для освобождения женщины стала ч. 4 ст. 258-5 Уголовного кодекса.

В этой статье говорится, что освободить можно подозреваемого, который до привлечения к ответственности добровольно сообщил о своей деятельности или способствовал прекращению преступления.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила "Украинской правде", что Елена Муртазина фигурировала в деле относительно сети супермаркетов "Обжора".

По версии правоохранителей, магазины работают в оккупированной Донецкой области и платят боевикам "налоги".

Как объяснила пресс-секретарь прокуратуры, освобожденная Муртазина была лишь наемным работником.

"Кроме того, что она добровольно обратилась (с сообщением о преступлении – УП), она способствовала следствию в установлении организатора и владельца сети. Обвинительный акт в отношении этого лица (владельца – УП) направлено в суд", – подчеркнули в прокуратуре.

Имя владельца сети в прокуратуре не сообщают.

Однако по данным судебного реестра, осенью суд начал рассматривать дело другой фигурантки дела Бурун Евгении Павловны. В СМИ ее раньше называли экс-гендиректором сети супермаркетов.

В 2015 году донецкие журналисты сообщали, что в депутаты Киевского облсовета баллотируется  Вячеслав Соболев, якобы владелец сети магазинов "Обжора", которые до сих пор работают в оккупированном Донецке.

Позже он заявил, что готов сняться с выборов, но только после доказывания фактов, в которых его обвиняют.

При этом Соболев отметил, что был основателем сети "Обжора" до 2007 года, а с дочкой российского сенатора и магната Шпигеля развелся два года назад, "потому выбрал Украину".

В БПП "Солидарность" после этого сказали, что их кандидат Соболев будет снят с выборов.

В конца 2016 года Служба безопасности сообщила, что задержала одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась террористическая организация "ДНР".

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: терроризмОРДЛОДонецксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
терроризм
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Последние новости
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
Все новости...
Реклама: