Из-за скандала, бросающего тень на полицейского, открыли дело и отдали СБУ

По факту жалобы Натальи Бурейко об угрозах и преследования открыто уголовное производство.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Обращение рассмотрено. Данные внесены Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 129 ("Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы ").

По словам Максимец, расследованием будет заниматься Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

7 ноября в аккаунте Facebook Натальи Бурейко появился пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко.

Девушка утверждает, что общалась с Варченко в приложении для знакомств Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко. Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Вечером 8 ноября посты об угрозах исчезли из указанного аккаунта. В то же время Бурейко разместила пост извинений в адрес Варченко, который начинается словами "Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья написала публикацию...".