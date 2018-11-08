Из-за скандала, бросающего тень на полицейского, открыли дело и отдали СБУ

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Четверг, 8 ноября 2018, 17:06

По факту жалобы Натальи Бурейко об угрозах и преследования отрыто уголовное производство.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Обращение рассмотрено. Данные внесены Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 129 ("Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы ").

По словам Максимец, расследованием будет заниматься Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко. Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Валентина Романенко, УП
Темы: скандал полиция СБУ прокуратура
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