КС признал конституционным, что государство не платит больше за второго и третего ребенка

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Четверг, 8 ноября 2018, 19:07

Конституционный суд Украины признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком и установления единой суммы помощи при рождении ребенка.

Об этом говорится в решении суда от 7 ноября.

Конституционное представление было совершено 50 депутатами Верховной Рады.

"Признать соответствующими Конституции Украины (конституционными) положения пункта 7 раздела II Закона Украины "О предотвращении финансовой катастрофе и создание предпосылок для экономического роста в Украине", - говорится в решении.

Решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Суд мотивировал свое решение тем, что помощь при рождении ребенка не предусмотрены Конституцией.

"Поскольку пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособие при рождении ребенка и помощь при усыновлении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины, то на них не распространяется и определены ее статьей 22 гарантии запрета отмены или сужение содержания и объема прав, определенных в частности, в статьях 46, 48 Основного Закона Украины".

Как известно, 1 июля 2014 вступил в силу закон "О предотвращении финансовой катастрофе и создание предпосылок для экономического роста в Украине".

В нем, в частности, были изменены суммы выплаты при рождении ребенка.

Размер помощи при рождении первого ребенка был увеличен до 10 тыс. 320 грн. Оставшуюся сумму помощи (30 тыс. 960 грн) семья будет получать в течение 36 месяцев по 860 грн ежемесячно.

Также, помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком по достижении им трехлетнего возраста были объединены в один вид - помощь при рождении ребенка.

Ранее первенца давали 31 тыс. грн, на второго ребенка в семье - 63 тыс. грн, а на третьего и последующих - 127 тыс. грн.

Украинская правда
Темы: КС суд дети
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