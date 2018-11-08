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Скандал с сексдомогательством: студентка удалила посты и написала "покаяние"

Четверг, 8 ноября 2018, 18:12
Скандал с сексдомогательством: студентка удалила посты и написала покаяние

В аккаунте, который принадлежит Наталии Бурейко, ранее заявлявшей об угрозах и преследованиях со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи.

Пост с извинениями опубликован на Facebook.

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях", – написала студентка.

Она добавила, что хотела защитить себя, но нанесла вред другим людям.

Бурейко отметила, что не имела на то морального права, у нее не было оснований считать, что ей угрожал именно Варченко.

"Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", – говорится в обнародованном посте.

Девушка принесла извинения Варченко и членам его семьи.

"Александр Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании", – добавила Бурейко.

Она попросила журналистов не беспокоить ее, ее семью и семью полицейского Варченко.

 

"Дальнейших комментариев не будет", – подытожила студентка.

Предыдущие посты, в которых девушка рассказывала о домогательствах и угрозах, сейчас в профиле отсутствуют.

 

7 ноября в аккаунте Facebook Натальи Бурейко появился пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко.

Девушка утверждала, что общалась с Варченко в приложении для знакомств Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой.

Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко. Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, которое в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.

Позже стало известно, что прокуратура открыла уголовное производство и поручила проводить расследование Службе безопасности.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Варченко обратился к председателю НПУ Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах.

Украинская правда

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Темы: скандалМВД
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