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40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ

Пятница, 9 ноября 2018, 05:26
40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ

РФ и поддерживаемые ею вооруженные формирования ответственны за уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ 27 октября возле границы с Россией.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, передает "Укринформ".

"Факты свидетельствуют, что РФ и вооруженные формирования, которые она поддерживает, несут ответственность за инцидент, и требуется объяснение со стороны Российской Федерации", - заявили в ЕС.

"Любое вмешательство против технического оборудования СММ ОБСЕ идет вопреки букве и духу Минских договоренностей.

Те, кто ответственны за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотников СММ и другого оборудования, должны понести ответственность, как политическую, так и финансовую", - подчеркнули во время Форума ОБСЕ.

В своей предыдущей оценке СММ пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА и что 8 человек слышали взрыв в этом районе в момент инцидента.

Кроме того, падение БПЛА произошло вскоре после обнаружения зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса" и очередного конвоя из 7 грузовиков, двигавшихся по дороге возле границы с РФ, где нет пунктов пропуска.

К заявлению присоединились 28 стран-членов ЕС, Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания - кандидаты на вступление.

Кроме этого, документ поддержали страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Как сообщалось, в ночь на 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Темы: ЕСОБСЕРосcиябеспилотникиДонбасс
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