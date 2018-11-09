Бойко слился с Рабиновичем

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом Бойко и Рабинович заявили 9 ноября в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы.

"Есть три пункта, по которых мы приглашаем всех: первое – это установление безусловного мира в стране, второе – прекращение экономического геноцида украинского народа и третье – создание независимой нейтральной страны, "Швейцарии Восточной Европы"" – заявил Рабинович.

Отвечая на вопрос журналистов относительно кандидата в президенты от этой политсилы, Бойко отметил:

"У нас будет действительно единственный кандидат на президентские выборы, но это еще повод для дискуссий, это будет в будущем".

В то же время источники "Украинской правды" в Оппоблоке отмечают, что группа Рината Ахметова решила приостановить свое участие в процессе объединения партии "Оппозиционный блок" с партией "За життя".

По данным УП, по этому поводу были долгие переговоры.

Группа Фирташа-Левочкина и Медведчук с Рабиновичем заявляли о готовности объединяться уже сейчас, но представители Ахметова, говорили, что не видят в такой спешке никакого смысла.

"Я не знаю, что они себе решили без нас. Но мы люди самодостаточные и считаем, что спешить с такой деликатной темой точно не стоит", - признавался один высокопоставленный собеседник из группы Ахметова.

Подробнее читайте материал УП "Ахметов, Левочкин и Медведчук, или Трое в партии, кроме Рабиновича"