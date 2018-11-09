СБУ узнала подготовленные Россией результаты "выборов" в ОРДЛО

Служба безопасности узнала, кто "выиграет" псевдовыборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области и возглавит так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом на брифинге 9 ноября рассказал председатель СБУ Василий Грицак.

"Победные цифры уже нарисованы в администрации президента России. По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" - 55%, Пасечника – в "ЛНР" - 63%. Явку должны показать 70% избирателей", - заявил Грицак.

Также глава СБУ зачитал результаты соцопроса, проведенного на оккупированных территориях, сайта "Выбор.ин.ру".

"Сегодня (9 ноября) за категорию "против всех" готовы отдать свои голоса 712 человек, "не пойду на выборы из-за возможных проблем со стороны Украины" - 476 голосов, Пасечник - 379 ... Всего голосов 1718. За период с 1 октября", - добавил он.

По мнению Грицака, по результатам этого соцопроса, можно спрогнозировать реальную явку на псевдовыборы.

В общем председатель СБУ призвал граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, проигнорировать "выборы", которые нарушают украинское законодательство.

По его словам, в РФ еще в 2014 году Украину условно разделили на регионы: Западный, Восточный, Крымский и тд.

Он заявил, что российскую "пятую колонну" в Украине по состоянию на январь 2014 года представляло 670 организаций.

Большинство из них возглавлялись чиновниками, служащими из России. Например, работниками российских дипломатических ведомств.

Также Грицак заявил, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, но в планах России нет присоединения оккупированных территории "ДНР" и "ЛНР".

Пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

За власть в "ДНР" борются несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.

Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывают им в выезде с территории РФ.

Как сообщалось в качестве "кандидатов" зарегистрированы "вр.и.о. главы ДНР" Денис Пушилин, бывший мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев.

В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.