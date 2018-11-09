Крысина возвращают из тюрьмы в киевское СИЗО

2010 просмотров
Пятница, 9 ноября 2018, 15:56

Соломенский суд Киева решил вернуть осужденного за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрия Крысина в киевское СИЗО.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"9 ноября 2018 судья Курова приняла решение, которым этапировала обвиняемого Крысина Юрия Валерьевича непосредственно с Торецкого исправительной колонии №2 Донецкой области в Киевский следственный изолятор для участия в рассмотрении данного уголовного производства", - сказала она.

Квитченко добавила, что Крысин является обвиняемым по статье 296, ч.4. Такое обвинение ему выдвинули в 2016 году.

Речь идет о вооруженном нападении на АЗС "Народная" в районе аэропорта "Жуляны" в начале мая 2016 во время которого работников заправки избили, а одного ранили из травматического пистолета.

Как известно, 8 октября осужден на 5 лет за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрий Крысин отправился в колонию в Донецкой области.

13 июня 2018 суд дал пять лет реального срока соучастнику убийства журналиста Вячеслава Еремея Юрию Крысин.

Крысина признали организатором молодых людей, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Перед этим 22 декабря 2017 Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно.

Александр Шумилин, УП
Темы: СИЗО суд
powered by lun.ua
По теме
Экс-"торнадовцам" сообщили о завершении следствия по действиям в СИЗО 23 октября 2018, 09:49
В тюрьме "Владимирский централ" в РФ 20 осужденных вскрыли себе вены 12 октября 2018, 10:41
Экс-супруг Подкопаевой вышел из СИЗО под залог 11 октября 2018, 18:07
Все новости
Главные новости
Крысина возвращают из тюрьмы в киевское СИЗО
В ГБР заявили о невозможности нового конкурса, о котором просил Труба
Решение Бойко слиться с Рабиновичем не касается "Опоблока" – Новинский
Совет НБУ предлагает "печатать деньги" для ручного регулирования экономики
Все новости
исследование

Каким мамам больше угрожает послеродовая депрессия

еда

Отвратительные блюда разных народов мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів