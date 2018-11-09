Крысина возвращают из тюрьмы в киевское СИЗО

Соломенский суд Киева решил вернуть осужденного за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрия Крысина в киевское СИЗО.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"9 ноября 2018 судья Курова приняла решение, которым этапировала обвиняемого Крысина Юрия Валерьевича непосредственно с Торецкого исправительной колонии №2 Донецкой области в Киевский следственный изолятор для участия в рассмотрении данного уголовного производства", - сказала она.

Квитченко добавила, что Крысин является обвиняемым по статье 296, ч.4. Такое обвинение ему выдвинули в 2016 году.

Речь идет о вооруженном нападении на АЗС "Народная" в районе аэропорта "Жуляны" в начале мая 2016 во время которого работников заправки избили, а одного ранили из травматического пистолета.

Как известно, 8 октября осужден на 5 лет за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Еремея Юрий Крысин отправился в колонию в Донецкой области.

13 июня 2018 суд дал пять лет реального срока соучастнику убийства журналиста Вячеслава Еремея Юрию Крысин.

Крысина признали организатором молодых людей, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Перед этим 22 декабря 2017 Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно.