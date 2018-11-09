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Крысина возвращают из тюрьмы в киевское СИЗО

Пятница, 9 ноября 2018, 14:56
Крысина возвращают из тюрьмы в киевское СИЗО

Соломенский суд Киева решил вернуть осужденного за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина в киевское СИЗО.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"9 ноября 2018 судья Курова приняла решение, которым этапировала обвиняемого Крысина Юрия Валерьевича непосредственно из Торецкого исправительной колонии №2 Донецкой области в Киевский следственный изолятор для участия в рассмотрении данного уголовного производства", - сказала она.

Квитченко добавила, что Крысин является обвиняемым по статье 296, ч.4. Такое обвинение ему выдвинули в 2016 году.

Речь идет о вооруженном нападении на АЗС "Народная" в районе аэропорта "Жуляны" в начале мая 2016 года, во время которого работников заправки избили, а одного ранили из травматического пистолета.

Как известно, 8 октября осужденный на 5 лет за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин отправился в колонию в Донецкой области.

13 июня 2018 года суд дал Крысину пять лет реального срока.

Крысина признали организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Перед этим 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно.

Александр Шумилин, УП
Темы: СИЗОсуд
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