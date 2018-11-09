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Турбины Siemens вновь стали причиной аварии в Крыму - МинТОТ

Пятница, 9 ноября 2018, 17:32
Турбины Siemens вновь стали причиной аварии в Крыму - МинТОТ

Повреждения получили производственные цеха тепловой электростанции, расположенной у Симферополя.имферополя.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, последствия аварии на "Таврической" (Симферпольськой) ТЭС удалось зафиксировать с помощью космической фотосъемки.

"3 ноября 2018 на крыше главного корпуса "Таврической" ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического влияния", - отметили в МинТОТ.

По имеющейся у ведомства информации, на теплоэлектростанции с установленными газовыми турбинами Siemens проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

 

Как известно, "Таврическая" ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га, а заказчиком строительства ТЭС выступает министерство энергетики РФ.

"Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла", - напомнили в пресс-службе.

Строительство "Таврический" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской государственной корпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.

Эта же компания осуществляет строительство и "Балаклавской" ТЭС, на которой в конце августа произошла подобная авария в одном из помещений, где установлены газовые турбины Siemens. Тогда оккупационная власть скрывала аварию, связанную с оборудованием Siemens.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens в структуры "Ростех" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

В июле 2017 Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО "ПО" Технопромэкспорт ", ООО" ПО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушением контрактов, запрещающих клиенту поставлять оборудование на полуостров.

ФОТО

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Темы: аварияКрым
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