Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эр-Рияд отказал Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги

Понедельник, 10 декабря 2018, 02:03

Власти Саудовской Аравии отказались экстрадировать в Анкару подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, отклонив соответствующее требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет DW.

"Мы не выдаем своих граждан", - заявил в воскресенье, 9 декабря, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по окончанию встречи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Одновременно аль-Джубейр обвинил Анкару в том, что она не передает Эр-Рияду имеющиеся у нее сведения об убийстве журналиста.

"Мы попросили наших друзей в Турции представить нам доказательства, которые мы можем использовать в суде. Мы не получили их в том порядке, в каком их следовало бы получить", - заявил он, пояснил, что турецкая сторона поделилась только той информацией, которая уже просочилась в СМИ.

5 декабря суд в Стамбуле выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги - бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири.

Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

По данным турецкого агентства Anadolu, ордера на арест были выписаны после обнаружения новых улик, указывающих на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

Темы: Саудовская АравияТурцияубийствоСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
Саудовская Аравия
Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
Зеленский в Саудовской Аравии поговорил с представителями ОАЭ, Омана, Кувейта и Ирака
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: