Эр-Рияд отказал Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги

Власти Саудовской Аравии отказались экстрадировать в Анкару подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, отклонив соответствующее требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет DW.

"Мы не выдаем своих граждан", - заявил в воскресенье, 9 декабря, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по окончанию встречи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

Одновременно аль-Джубейр обвинил Анкару в том, что она не передает Эр-Рияду имеющиеся у нее сведения об убийстве журналиста.

"Мы попросили наших друзей в Турции представить нам доказательства, которые мы можем использовать в суде. Мы не получили их в том порядке, в каком их следовало бы получить", - заявил он, пояснил, что турецкая сторона поделилась только той информацией, которая уже просочилась в СМИ.

5 декабря суд в Стамбуле выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги - бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири.

Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

По данным турецкого агентства Anadolu, ордера на арест были выписаны после обнаружения новых улик, указывающих на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.