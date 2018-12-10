ООС: Боевики совершили 14 обстрелов за сутки, двое оккупантов уничтожены

За прошедшие сутки в зоне ООС российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского, что на Луганщине и хутора Вольного - на Попаснянском направлении. Всего для обстрелов противник использовал 19 мин.

По опорным пунктам ООС вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий 9 декабря ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

По данным разведки, за минувшие сутки 2 оккупантов были уничтожены, а еще 4 ранены.