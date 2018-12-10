Британия может отменить Brexit в одностороннем порядке - Суд ЕС

Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, отозвав применения статьи 50 Договора о ЕС.

Об этом говорится в решении Cуда ЕС.

"В сегодняшнем решении суд постановил, что если государство-член уведомляет Европейский Совет о своем намерении выйти из Европейского Союза, как это сделала Великобритания, эта страна-член имеет право отозвать это уведомление в одностороннем порядке", - говорится в сообщении на сайте суда.

Суд также определил, что возможность отзыва существует до тех пор, пока соглашение о выходе, заключенное между ЕС и этим государством-членом, не вступает в силу, или, если такое соглашение не будет заключено в течение двух лет с даты уведомления о намерении выйти из ЕС, и не истек срок любого возможного продолжения.

"Отзыв должен быть решен в рамках демократического процесса в соответствии с национальными конституционными требованиями. Это однозначное и безусловное решение должно быть направлено в письменной форме в Европейский Совет. Такой отзыв подтверждает членство в ЕС соответствующего государства на условиях, которые не меняются отнсительно ее статуса государства-члена и приводят к завершению процедуры выхода", - говорится в решении суда.

Юристы ЕС настаивали на том, что Великобритания нуждается в голосовании государств-членов для того, чтобы отказаться от выхода из ЕС, хотя Лондон и заявлял, что Суд ЕС может не рассматривать подобный вопрос, поскольку он гипотетический.

Читайте также: "Развернуть Brexit: зачем Британии дали право остановить выход из ЕС".

Европейская правда