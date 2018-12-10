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Во Львове напали на "дочку" российского банка

Понедельник, 10 декабря 2018, 11:03
Во Львове напали на дочку российского банка

В ночь на 10 декабря во Львове неизвестные повредили помещения Альфа-банка на улице Лычаковской.

Об этом сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Львовской области.

Полицейские установили, что около двух часов ночи неизвестные лица нанесли надписи на фасад финучреждения, а также повредили стекло входной двери.

 

Как сообщает председатель львовской ОО "Варта 1", депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич, на стене отделения банка написали "Альфа вон из Львова" и "С14".

В полиции отмечают, что сейчас устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

28 ноября во Львове также произошло 2 нападения на отделения Альфа-банка: злоумышленники повредили стекла в витринах и бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью.

Пожары были локализованы. По этим фактам полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Альфа-Банк принадлежит гражданам Израиля украинского происхождения Михаилу Фридману, Герману Хану, а также группе российских бизнесменов Петру Авену, Алексею Кузьмичеву, Андрею Косогорову.

Украинская правда
Темы: Львовполиция
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