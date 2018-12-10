Россия объявила в международный розыск 20-летнего "друга Гриба"

Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела украинского политзаключенного Павла Гриба.

Согласно информации на странице разыскиваемых лиц, уроженца Ялты Капиноса Россия обвиняет в "помощи в убеждении другого лица совершить теракт".

Интерпол объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса interpol.int

По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Стефан Капинос

Российские следователи утверждают, что парни познакомились в 2013 году – и Капинос научил Гриба создавать самодельные взрывные устройства.

Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года. На автостанции Гомеля его похитили люди в штатском и передали другим людям. Более суток парня, страдающего от портальной гипертензии, держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область РФ.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля 2018 года.

Его арест продлен до 24 апреля 2019 года.

Гриб не признает себя виновным.