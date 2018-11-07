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В России Гриба оставили под арестом до весны

Среда, 7 ноября 2018, 15:48

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на 6 месяцев арест похищенному  в Беларуси гражданину Украины Павлу Грибу, которого в России обвиняют в терроризме.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Катькало.

По ее словам, арест продлен до 24 апреля 2019 года.

Отмечается, что рассмотрение дела по существу состоится 15 ноября в 11:00 мск.

Как сообщалось, 2 ноября заседание суда о продлении меры пресечения политзаключенному Кремля Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси и арестован по обвинению в подготовке к теракту в России, перенесли из-за отсутствия переводчика с украинского языка.

Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Павла Гриба на доработку.

Впоследствии сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону снова начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого Россией в пособничестве терроризму.

Украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Гриб не признает обвинений, на суде он общается на украинском.

1 июля Грибу исполнилось 20 лет.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля. Тогда сообщалось, что заседания будут закрытыми.

Однако позже стало известно, что судить украинца будут все же в открытом режиме.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

Украинская правда

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Темы: Росcияполитзаключенные
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