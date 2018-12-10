Гриценко определился, кто будет руководить его штабом
Понедельник, 10 декабря 2018, 11:42
Избирательным штабом кандидата в президенты Анатолия Гриценко руководить внефракционный нардеп Виктор Чумак.
Об этом на брифинге в понедельник заявил сам Гриценко.
"Начальником штаба уже назначен Виктор Чумак. Мы в пятницу провели заседание совместных штабов и дальше будем двигаться", – отметил он.
Ранее на этом брифинге внефракционный нардеп лидер общественного союза "Громадянський рух Хвиля" Виктор Чумак заявил о поддержке Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.
Гриценко также заявил, что эти силы пойдут вместе и на парламентские и местные выборы.
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Роман Кравец, Валентина Романенко, УП