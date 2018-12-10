Гриценко определился, кто будет руководить его штабом

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Понедельник, 10 декабря 2018, 12:42

Избирательным штабом кандидата в президенты Анатолия Гриценко руководить внефракционный нардеп Виктор Чумак.

Об этом на брифинге в понедельник заявил сам Гриценко.

"Начальником штаба уже назначен Виктор Чумак. Мы в пятницу провели заседание совместных штабов и дальше будем двигаться", – отметил он.

Ранее на этом брифинге внефракционный нардеп лидер общественного союза "Громадянський рух Хвиля" Виктор Чумак заявил о поддержке Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.

Гриценко также заявил, что эти силы пойдут вместе и на парламентские и местные выборы.

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Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: виборы Гриценко
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