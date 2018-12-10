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ЕС рассмотрит идею международного мониторинга в Керченском проливе - Климкин

Понедельник, 10 декабря 2018, 17:06

Как пишет УНИАН, об этом заявил в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, в котором он принимал участие.

Обсуждался вопрос, "каким образом ввести международный контроль за безопасностью судоходства, за безопасностью навигации, поскольку Россия пытается узурпировать права других, причем и права Украины и права других стран", рассказал он.

"Мы говорим о подобном механизме с некоторыми странами Европейского Союза. Будем продолжать эти дискуссии", - отметил Климкин и добавил, что в ЕС рассмотрят вопрос введения международного мониторинга.

По его словам, введение международного мониторинга в Керченском проливе за судоходством и проходом судов потребует обсуждения с Российской Федерацией.

На заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС внимание было сосредоточено на ситуации в Черном и Азовском морях не в контексте осуждения, а на том "как предоставить России максимально сильный сигнал об освобождении наших моряков и, конечно, судов", говорит министр.

"И они, несомненно, усилят их усилия. Это то, что я только-что услышал", - отметил Климкин.

Также он рассказал информацию, озвученную министром иностранных дел Болгарии о том, что болгарское судно россияне задержали на 9,5 дней.

"Когда 9,5 дней ищешь террористов, как говорят российские спецслужбы, тогда возникает вопрос - кого вообще ищут? И это прекрасно всем понятно", - отметил Климкин.

Как известно, глава МИД Германии Гайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море.

Европейская правда

Темы: Азовское мореКерченский проливЕС
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