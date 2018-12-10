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ООС: боевики били из гранатометов и пулеметов, потерь нет

Понедельник, 10 декабря 2018, 17:21

В течение понедельника российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом боевики продолжают применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

"Враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении. Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрелы позиций ОС в районе хутора Вильный на Попаснянском направлении, Зайцевого на Горловском направлении и шахты Бутовка на Донецком направлении", - рассказали в штабе.

Кроме того, по данным украинских военных, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Березовое на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Украинская правда

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Темы: ООСбоевые действия
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