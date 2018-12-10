ООС: боевики били из гранатометов и пулеметов, потерь нет

242 просмотра
Понедельник, 10 декабря 2018, 18:21

В течение понедельника российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом боевики продолжают применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

"Враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении. Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрелы позиций ОС в районе хутора Вильный на Попаснянском направлении, Зайцевого на Горловском направлении и шахты Бутовка на Донецком направлении", - рассказали в штабе.

Кроме того, по данным украинских военных, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Березовое на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики совершили 14 обстрелов за сутки, двое оккупантов уничтожены 10 декабря 2018, 07:47
В воскресенье на Донбассе ранен военный, боевики били 11 раз 9 декабря 2018, 18:07
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый 9 декабря 2018, 07:24
Все новости
Главные новости
Новости дня: прекращение "дружбы" с РФ и захват Одесского медуниверситета
СБУ: РФ использует Московский патриархат в войне против Украины
Аэропорт "Николаев" запустит международные рейсы уже в декабре
У Путина расстроены из-за прекращения действия договора о дружбе с "братской Украиной"
Все новости
здоровье

Где вакцины, кто их производит и как прочитать инструкцию на украинском

психология

Три критических признака эмоционального выгорания

Поиск по сайту
Архив
Весь архів