За подрыв автомобиля на Херсонщине мужчина получил 15 лет тюрьмы

Пятнадцать лет тюрьмы получил мужчина, обвиняемый в организации террористического акта в Новоалексеевке в Одесской области.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СБУ.

"Решением суда до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества осужден организатор террористического акта в Новоалексеевке. Во время досудебного расследования установлено, что уроженец Одесской области, находясь в составе организованной группы, причастен к совершению теракта на территории Генического района", - говорится в сообщении.

"Во время взрыва, произошедшего в апреле 2016 года в Новоалексеевке, один человек погиб, шесть - получили ранения. В мае 2016 сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки - организатора теракта", - заявили в СБУ.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленника в 2016 году", - говорится в сообщении.

Как известно, в 2016 году в c. Новоалексеевка Генического района вблизи админграницы с аннексированным Крымом произошел взрыв в автомобиле с одесскими номерами, который был припаркован в общественном месте.

В результате взрыва один человек погиб, несколько человек получили ранения, событие квалифицировано как теракт.