Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За подрыв автомобиля на Херсонщине мужчина получил 15 лет тюрьмы

Понедельник, 10 декабря 2018, 17:29

Пятнадцать лет тюрьмы получил мужчина, обвиняемый в организации террористического акта в Новоалексеевке в Одесской области.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СБУ.

"Решением суда до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества осужден организатор террористического акта в Новоалексеевке. Во время досудебного расследования установлено, что уроженец Одесской области, находясь в составе организованной группы, причастен к совершению теракта на территории Генического района", - говорится в сообщении.

"Во время взрыва, произошедшего в апреле 2016 года в Новоалексеевке, один человек погиб, шесть - получили ранения. В мае 2016 сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки - организатора теракта", - заявили в СБУ.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

"Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленника в 2016 году", - говорится в сообщении.

Как известно, в 2016 году в c. Новоалексеевка Генического района вблизи админграницы с аннексированным Крымом произошел взрыв в автомобиле с одесскими номерами, который был припаркован в общественном месте.

В результате взрыва один человек погиб, несколько человек получили ранения, событие квалифицировано как теракт.

Темы: терактХерсон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
теракт
В случае теракта на ЗАЭС придется выселять людей в радиусе 50 км – главный санврач
Омбудсмен: Украина идентифицировала большинство тел погибших в Еленовке пленных
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: