Мэй отложила голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отложила голосование в британском парламенте по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вторник, 11 декабря.

Об этом пишет Reuters.

Мэй вызвала смех некоторых членов парламента, когда объявляла о переносе голосования, заявив, что среди законодателей существует широкая поддержка соглашения. Она отметила, что документ поддержит большинство, если будет решен вопрос ирландской границы.

"Если бы мы провели голосование завтра, то эта сделка была бы отклонена со значительным преимуществом", - заявила она, добавив, что уверена в правильности сделки.

"Поэтому мы отложим голосование, запланированное на завтра, и не будем продолжать разделять Палату в это время", - заявила она, добавив, что Соединенное Королевство активизирует работу по выходу из ЕС без соглашения.

Мэй намерена пересмотреть вопрос границы Северной Ирландии в ее соглашении о Brexit с Евросоюзом.

Европейская правда