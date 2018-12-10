СБУ: РФ использует Московский патриархат в войне против Украины

Служба безопасности Украины презентовала серию специальных информационных буклетов, первые два выпуска которых посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Буклеты, которые изданы на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности как разоблаченной СБУ, так и собранных общественными активистами", - рассказали в ведомстве.

В СБУ отмечают, что тематика первых выпусков является не случайной.

"Целенаправленная инспирация российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямой террористической деятельности может стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, 5 декабря в управлении СБУ в Ровенской области допрашивали 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ МП в деле о госизмене.