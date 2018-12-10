СБУ: РФ использует Московский патриархат в войне против Украины

9298 просмотров
Понедельник, 10 декабря 2018, 20:03

Служба безопасности Украины презентовала серию специальных информационных буклетов, первые два выпуска которых посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Буклеты, которые изданы на украинском и английском языках, содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности как разоблаченной СБУ, так и собранных общественными активистами", - рассказали в ведомстве.

В СБУ отмечают, что тематика первых выпусков является не случайной.

"Целенаправленная инспирация российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямой террористической деятельности может стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

 
 
 
 

Напомним, 5 декабря в управлении СБУ в Ровенской области допрашивали 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ МП в деле о госизмене.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ церковь война Росcия
powered by lun.ua
По теме
Митрополит, которого не выпустили из ОРДО, написал письмо генералу СБУ 10 декабря 2018, 18:15
СБУ внесла в черный список "комиссара Каттани" 10 декабря 2018, 17:25
СБУ инсценировала похищение фермера, чтобы спасти от смерти 10 декабря 2018, 13:14
Все новости
Главные новости
СБУ: РФ использует Московский патриархат в войне против Украины
Аэропорт "Николаев" запустит международные рейсы уже в декабре
У Путина расстроены из-за прекращения действия договора о дружбе с "братской Украиной"
Митрополит, которого не выпустили из ОРДО, написал письмо генералу СБУ
Все новости
Фото

Японец создает скульптуры кота из мультфильма "Том и Джерри"

мнение

Одинокий пьяный левша и еще 7 признаков гения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів