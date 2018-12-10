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Полиция прокомментировала события в Одесском медуниверситете - захвата не было

Понедельник, 10 декабря 2018, 22:50
Полиция прокомментировала события в Одесском медуниверситете - захвата не было

МОЗ Украины заявило о захвате Одесского национального медицинского университета, однако в полиции заверили, что это не соответствует действительности.

Глава Одесской полиции Дмитрий Головин рассказал "Украинской правде", что в университет приходила исполнительная служба.

"Есть решение суда и открыто исполнительное производство", - отметил он.

Пока в полиции не уточняют, чего именно касались решения суда и производства, из-за которого в учебное заведение пришла исполнительная служба.

Советник руководителя одесской полиции Руслан Форостяк в facebook написал, что уже длительное время идет ожесточенная борьба "за влияние и контроль над этим заведением".

"Сегодня пришли живые и настоящие судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом, настоящего суда, который именем Украины открыл исполнительное производство, которое обязательно для выполнения, пока не будет отменено законным способом. О каких "неизвестных" идет речь - непонятно. Поэтому функция полиции, в соответствии с законом о Нацполиции Украины, в данном конфликте - исключительно охрана общественного порядка, недопущение любых противостояний ", - отметил Форостяк.

В МОЗ в понедельник утром заявили, что около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места.

Украинская правда

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Темы: МинздравМинюстМВД
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