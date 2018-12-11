В рейтинге свободы человека Украина чуть лучше России

Украина поднялась на 16 пунктов и заняла 118 место из 162 в рейтинге "Индекс свободы человека 2018".

Об этом говорится в отчете исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ко дню прав человека.

Украина находится на 118 месте между Объединенными Арабскими Эмиратами (117) и Того (119). У России (120 место) столько же баллов, как и у Того.

При этом Украина сделала самый большой шаг вперед из всех стран мира: +16 позиций за год. В прошлом году Украина занимала 132 место в этом рейтинге.

Первые пять мест в рейтинге занимают Новая Зеландия (1), Швейцария (2), Гонконг (3), Австралия (4) и Канада (5).

Худшая ситуация с правами человека в Ливии (158), Ираке (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162).

Индекс рассчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы. Учитываются данные о свободе слова, вероисповедания, верховенства права и тому подобное. Профиль Украины здесь (ст. 356).

Авторы рейтинга отмечают, что на ситуацию со свободой человека во многих странах влияют действия путинского режима в РФ.

"Режим использовал демонстрацию военной силы и угрозы против своих соседей. Он прибег к прямому применению силы, атаковав Грузию и Украину и поддержав смертоносный режим Башара Хафеза Асада в Сирии. Через грязные технические уловки, он попытался подорвать демократию и свободу в десятках наций, в том числе США", - говорится в предисловии составителей.