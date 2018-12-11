СМИ: Арестованная в США российский агент Бутина согласна признать свою вину

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Вторник, 11 декабря 2018, 01:38

Россиянка Мария Бутина, обвиненная в США в незаконной агентской деятельности в пользу Кремля, по всей видимости, готова признать свою вину.

Об этом пишет DW.

В понедельник, 10 декабря, адвокаты и прокуроры Бутиной направили в Федеральный суд в Вашингтоне совместное ходатайство с просьбой назначить на текущей неделе дату заседания, на котором она сможет изменить свое заявление о непризнании вины.

"Стороны уладили этот вопрос, и подсудимая Мария Бутина останется под стражей", - заявили ее адвокаты, не указав каких-либо подробностей. Защита предложила провести заседание по делу 30-летней Бутиной с 11 по 13 декабря.

В конце ноября стало известно, что адвокаты Бутиной ведут активные переговоры в надежде заключить соглашение о признании вины либо на другой вариант досудебного урегулирования дела.

Как сообщалось, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

Ей выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием ... с целью продвижения интересов Российской Федерации".

После первого обвинения россиянке грозило 5 лет тюрьмы, теперь ей "светят" все десять.

Напомним, в 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".

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Темы: США Росcия шпионаж
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