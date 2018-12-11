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Теннис: Свитолина второй раз победила на выставочном турнире во Франции

Вторник, 11 декабря 2018, 05:48

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд одержала победу на выставочном турнире Open de Caen во Франции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В финале украинка обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси, 30-ю ракетку мира Александру Саснович со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 4.

Следующий сезон в WTA-туре Свитолина начнет в январе с турнира в австралийском Брисбене.

Напомним, украинка в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию.

Темы: спорт
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