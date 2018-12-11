Теннис: Свитолина второй раз победила на выставочном турнире во Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд одержала победу на выставочном турнире Open de Caen во Франции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В финале украинка обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси, 30-ю ракетку мира Александру Саснович со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 4.

Следующий сезон в WTA-туре Свитолина начнет в январе с турнира в австралийском Брисбене.

Напомним, украинка в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию.