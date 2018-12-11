Сутки в ООС: 12 обстрелов, оккупанты применяют 120-мм минометы
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении.
Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении Зайцево на Горловском направлении, шахты Бутовка, Пески на Донецком направлении.
Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.
В частности, в районе населенного пункта Опытное, что на Донецком направлении была зафиксирована работа вражеского снайпера.
В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.
По данным разведки, в течение 10 декабря 1 оккупант был уничтожен, еще 3 получили ранения.
С начала текущих суток враг провел один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"