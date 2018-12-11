Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в ООС: 12 обстрелов, оккупанты применяют 120-мм минометы

Вторник, 11 декабря 2018, 07:08

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на Донецком направлении.

Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Свободный на Попаснянском направлении Зайцево на Горловском направлении, шахты Бутовка, Пески на Донецком направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на Попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на Донецком направлении и Чермалык на Мариупольском направлении.

В частности, в районе населенного пункта Опытное, что на Донецком направлении была зафиксирована работа вражеского снайпера.

В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.

По данным разведки, в течение 10  декабря 1 оккупант был уничтожен, еще 3 получили ранения.

С начала текущих суток враг провел один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
Все новости...
Реклама: