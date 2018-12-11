В Киеве запустили новую систему, которая поможет победить снег

В помещении "Киевавтодора" открыли диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр КГГА.

"Еще несколько лет назад, когда шли осадки, мэр выезжал в каждое ДЭУ, проверял, где и как работает спецавто. А водители, отработав маршрут, возвращались в депо, чтобы получить следующее задание, куда им ехать убирать дальше. Сегодня эти процессы автоматизированы. и вся информация доступна в одном месте. А работа спецтехники управляется и контролируется отсюда", – отметил мэр Виталий Кличко.

Центр предоставляет возможность отображения в гео-системе местонахождение техники и типа выполняемой работы.

По словам Кличко, это будет очень полезным и эффективным, например, во время уборки города в снегопады.

Отмечается, что техника мониторингового центра была закуплена в соответствии с тендерных процедур. Общая стоимость – 3,9 млн гривен.

В центре оборудованы рабочие места для 4 операторов, системой мониторинга "видеостена" (12 мониторов) и пультом управления роботизированными камерами с монитором. К системе мониторинга подключено более 600 единиц коммунальной техники.

Отмечается, что диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта подключен также к центральной системе видеонаблюдения (6800 камер).