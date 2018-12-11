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"Можно и ниже": Тимошенко хочет радикально снизить проходной барьер в Раду

Вторник, 11 декабря 2018, 14:28

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко хотела бы внести изменения в избирательное законодательство и снизить ныне существующий 5%-й проходной барьер в Верховную Раду.

Об этом она сказала во время дискуссии с участниками всеукраинского молодежного форума, который проходит во вторник Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По мнению Тимошенко это позволит молодым партиям зайти в парламент.

"Сегодня стоит 5%-ый барьер захода в парламент. Хотя бы одна молодая партия преодолеет этот барьер? Никогда! Нам надо фундаментально снижать проходной барьер. Хотя до 2%. Можно и ниже", - сказала она .

По мнению лидера партии, прохождения в Верховную Раду молодых политиков эффективно повлияет на всю систему власти.

"Чтобы молодые партии способны были пройти в парламент и так, как в политическом инкубаторе, воспитываться, обучаться, демонстрировать свою позицию. Показывать стране и миру свое лидерство", - подчеркнула политик.

Согласно соцопросам Киевского международного института социологии три парламентские партии могли бы не попасть туда снова.

В частности, менее 5% набирают "Самопомощь", "Народный фронт" и "Опоблок".

Среди тех, кто определился, за кого голосовать, 23,4% проголосовали бы за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 13% – за партию "Слуга народа", 11,3% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" , 11,2% – за партию "Блок Петра Порошенко", 9,1% – за партию "Гражданская позиция" и 8% – за Радикальную партию Олега Ляшко. 

Темы: ТимошенкоВерховная Рада
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