Полиция отвергает обвинения Минздрава и объясняет приход в медвуз Одессы

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Вторник, 11 декабря 2018, 16:14

Работники полиции отмечают, что в стенах Одесского медуниверситета действовали согласно законодательству, обеспечив доступ в помещение вуза судебных исполнителей.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции во вторник.

Правоохранители объясняют, что в споре относительно руководства Одесского Национального медицинского университета существует вступившее в силу судебное решение об открытии исполнительного производства.

Отмечается, что 10 декабря представители Нацполиции в Одесской области обеспечили доступ судебных исполнителей в помещение, где последние озвучили исполнительное предписание по решению суда.

"После этого сотрудники полиции покинули территорию заведения. Поэтому к тем событиям, которые имели место в дальнейшем в стенах университета, полиция отношения", – отмечается в сообщении.

Национальная полиция призвала все стороны решать споры гражданско-правовых отношений в судебном порядке.

В свою очередь представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" сообщил, что полиция Одесской области должным образом зарегистрировала и внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 356 УК "Самоуправство" – по факту недопуска работников вуза на рабочие места.

"По данному факту проводится проверка и последующие следственные действия. Правоохранители будут устанавливать, кто мешал работникам университета попасть на рабочие места", – сказал Тракало.

На вопрос о присутствии на месте вышеуказанных событий в Одессе частной фирмы охраны "Феникс" спикер Нацполиции отметил следующее:

"Относительно сопровождения представителей Государственной исполнительной службы другими лицами – прошу адресовать вопрос в Минюст, который координирует деятельность вышеуказанной службы".

Нацполиция также показала документы, на основании которых действовала.

 
 

Ранее во вторник Министерство здравоохранения обвинило Нацполицию в распространении ложной информации и бездеятельности относительно событий вокруг ОНМедУ, которые министерство продолжает называть захватом административного здания.

Как сообщалось, утром 10 января в Минздраве заявили, что около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места.

Впоследствии в полиции заверили, что это не соответствует действительности.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Минздрав полиция Одесса
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