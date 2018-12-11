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После матча "Шахтер" - "Лион" продлят работу транспорта в Киеве

Вторник, 11 декабря 2018, 16:37

В среду, 12 декабря, после матча Лиги чемпионов УЕФА киевский метрополитен и наземный пассажирский транспорт будут работать дольше.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в связи с проведением футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Шахтер" (Украина) - "Лион" (Франция) на стадионе НСК "Олимпийский" столичный метрополитен будет работать на 1 час дольше.

Кроме того, для надлежащей перевозки болельщиков с 21:00 до 22:00 станция метро "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" - будет закрыта на вход, а "Дворец спорта" – на выход. К тому же, после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Также вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

12 декабря с 21:00 увеличивается количество подвижного состава на маршрутах и ​​удлиняется работа маршрутов, которые проходят возле станций метро, а именно:

троллейбусы маршрутов №№ 3, 8, 16, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 50;

трамваи маршрутов №№ 1, 8, 28;

автобусы в режиме маршрутного такси маршрутов №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 220, 433, 457, 502, 516, 530, 537, 550.

Как сообщалось, УЕФА принял решение перенести матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" из Харькова в Киев в связи с введением военного положения в Харьковской области.

Для "горняков" матч с "Лионом" станет решающим. В случае победы над французами "Шахтер" пробьется в 1/8 финала Лиги чемпионов. За тур до окончания группового турнира у "Лиона" семь пунктов, у "Шахтера" – пять очков.

Украинская правда
Темы: футболтранспорт
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