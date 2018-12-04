Стало известно, где "Шахтер" сыграет "матч жизни" в Лиге чемпионов
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Вторник, 4 декабря 2018, 18:43
Матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" запланированный на 12 декабря перенесен из Харькова в Киев.
Об этом сообщает 4 декабря руководитель службы по связям с общественностью и СМИ донецкого клуба Андрей Бурлаков.
"Официально. 12 декабря играем с Лионом в Киеве на НСК. Матч жизни", – написал он в Facebook.
Подробности по билетам на матч и компенсации для людей купивших билеты на игру в Харькове обещают в ближайшее время.
Дополняется…
Украинская правда
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