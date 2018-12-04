Стало известно, где "Шахтер" сыграет "матч жизни" в Лиге чемпионов

Матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", запланированный на 12 декабря, перенесен из Харькова в Киев.

Об этом сообщает 4 декабря руководитель службы по связям с общественностью и СМИ донецкого клуба Андрей Бурлаков.

"Официально. 12 декабря играем с Лионом в Киеве на НСК. Матч жизни", – написал он в Facebook.

Позже клуб сообщил о процедуре возврата и обмена билетов.

О переносе матча Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" из Харькова стало известно накануне.

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти на пресс-конференции в Дублине заявил, что "ни один поединок под эгидой УЕФА не пройдет там, где действует военное положение".

Отмечалось, что встречу могут перенести во Львов, где "Шахтер" играл с 2014 по 2016 год, или в Киев, где перед этим уже состоялся перенесенный поединок 5 тура Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал".

Для "горняков" матч с "Лионом" решающий. В случае победы над французами "Шахтер" пробьется в 1/8 финала Лиги чемпионов. За тур до окончания группового турнира у "Лиона" семь пунктов, у "Шахтера" пять очков.

Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.