Стало известно, где "Шахтер" сыграет "матч жизни" в Лиге чемпионов

Матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" запланированный на 12 декабря перенесен из Харькова в Киев.

Об этом сообщает 4 декабря руководитель службы по связям с общественностью и СМИ донецкого клуба Андрей Бурлаков.

"Официально. 12 декабря играем с Лионом в Киеве на НСК. Матч жизни", – написал он в Facebook.

Подробности по билетам на матч и компенсации для людей купивших билеты на игру в Харькове обещают в ближайшее время.

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