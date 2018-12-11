Украинская разведка разрывает связи с СНГ

Председатель Службы внешней разведки Украины Егор Божок инициировал выход из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По поручению президента Украины Службой внешней разведки Украины начата процедура выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года", - сообщает служба разведки.

Указывается, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год.

"СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 году и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он будет до 1 апреля 2019 года.