Львовщина объявила 2019-й годом Бандеры
Львовский облсовет провозгласил 2019 год на Львовщине годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.
За это решение 11 декабря во время заседания сессии проголосовали депутаты ЛОР, передает Zaxid.net.
Соответствующие решения приняли в связи с празднованием 110-летия со дня рождения Бандеры и 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.
Львовская областная администрация должна представить комиссии облсовета план мероприятий по празднованию года Степана Бандеры.
2018 год облсовет провозгласил годом "Просвиты" по случаю празднования 150-летия создания Всеукраинского общества имени Тараса Шевченко.
2017 было провозглашено годом проводника украинского национально-демократического освободительного движения Вячеслава Чорновола и патриарха Иосифа Слепого.
В сентябре Львовский облсовет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.