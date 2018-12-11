Львовщина объявила 2019-й годом Бандеры

Львовский облсовет провозгласил 2019 год на Львовщине годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

За это решение 11 декабря во время заседания сессии проголосовали депутаты ЛОР, передает Zaxid.net.

Соответствующие решения приняли в связи с празднованием 110-летия со дня рождения Бандеры и 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Львовская областная администрация должна представить комиссии облсовета план мероприятий по празднованию года Степана Бандеры.

2018 год облсовет провозгласил годом "Просвиты" по случаю празднования 150-летия создания Всеукраинского общества имени Тараса Шевченко.

2017 было провозглашено годом проводника украинского национально-демократического освободительного движения Вячеслава Чорновола и патриарха Иосифа Слепого.

В сентябре Львовский облсовет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.